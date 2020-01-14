Гривна укрепляется: Нацбанк изменил курс валют на 14 января

Во вторник, 14 января, Национальный банк Украины (НБУ) обновил курс валют - гривна укрепляется.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Доллар стоит 23,93 грн, в то же время курс гривны к евро снизился на три копейки - с 26,59 грн за евро до 26,62 грн. Курс гривны к российскому рублю остался прежним - 3,91 грн за 10 руб.

Стоит отметить, что 11 января межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже он вырос на 1 копейку до 23,96 гривен за доллар, курс в покупке составил до 23,93 гривен за доллар

Как сообщал "Апостроф", ранее в Международном валютном фонде назвали главные факторы, повлиявшие на курс гривны.

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