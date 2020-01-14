RU  UA

вторник, 14 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.75
Меню
Валютный рынок

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

14 января

08:47
Гривна укрепляется: Нацбанк изменил курс валют на 14 января

13 января

15:20
Давление на Ukrlandfarming вредит агросектору, рынку земли и экономике Украины - эксперт
14:20
Будет колебаться, но: в НБУ дали прогноз по курсу доллара в 2020 году
14:02
Украинским ФЛПам подготовили неприятный "сюрприз": что теперь под запретом
11:29
Украина полностью перешла на банковские счета IBAN: что нужно знать
08:54
В "Нафтогазе" сделали важное заявление о прямых поставках газа из России
08:42
Курс доллара "застыл": свежие данные от Нацбанка
08:30
Что нужно для выхода на пенсию в 2020 году: детальное разъяснение

11 января

12:20
Как для украинцев подешевеет отопление в 2020 году: опубликована инфографика
11:35
Гривну продолжает "шатать": свежий курс валют от НБУ

10 января

12:39
Инфляция, рост цен и безработица: в Украине назвали цифры и дали тревожный прогноз
10:17
Гривна продолжает падение: курс валют от НБУ и на черном рынке
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Гривна укрепляется: Нацбанк изменил курс валют на 14 января

вторник, 14 января 2020, 08:47
переглянути новину українською
Фото: НБУ

Во вторник, 14 января, Национальный банк Украины (НБУ) обновил курс валют - гривна укрепляется.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Доллар стоит 23,93 грн, в то же время курс гривны к евро снизился на три копейки - с 26,59 грн за евро до 26,62 грн. Курс гривны к российскому рублю остался прежним - 3,91 грн за 10 руб.

Стоит отметить, что 11 января межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже он вырос на 1 копейку до 23,96 гривен за доллар, курс в покупке составил до 23,93 гривен за доллар

Как сообщал "Апостроф", ранее в Международном валютном фонде назвали главные факторы, повлиявшие на курс гривны.

Читайте также материал "Апострофа": "Валютная" игла: кто заинтересован в обвале гривны и как этого избежать.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

"Валютная" игла: кто заинтересован в обвале гривны и как этого избежать

Прогресси­рующая гривна: как менялся курс украинской валюты в 2019 году

Доллар по 23: почему укрепление гривны не делает украинцев богаче

Гривня рухнет и придется платить землей: чем опасна пирамида ОВГЗ

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: