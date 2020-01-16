Гривна укрепляется: курс валют от НБУ на 16 января

В четверг, 16 января, Национальный банк Украины (НБУ) обновил курс валют - гривна укрепляется.

Об этом свидетельствуют официальные данные на сайте регулятора.

Гривна к доллару США подорожала на пять копеек - до 23,98 грн за доллар. Евро подорожало с 26,69 грн до 26,73 грн. Курс гривны к российскому рублю повысился с 3,91 грн за 10 руб. до 3,90 грн.

Как сообщал "Апостроф", в Национальном банке Украины обещают в 2020 году проводить политику плавающего курса гривны к доллару, который будет незначительно колебаться, в том числе и в сторону укрепления украинской валюты.

В то же время эксперты считают, что в 2020 году курс гривны вряд ли будет стабильным: укрепление не продлится долго.