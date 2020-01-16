RU  UA

четверг, 16 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.80
Меню
Валютный рынок

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

16 января

07:57
"Слугу народа" поймали на наглом нарушении ПДД в Киеве: видео
07:30
В Украину собирается с концертом певец, который хвалил Путина за аннексию Крыма
07:21
Названо имя 24-летнего бойца ВСУ, убитого снайпером на Донбассе
06:55
Полицейский пытался скрыть преступление: всплыли новые данные о громком убийстве в Каховке
06:30
Гороскоп на 16 января: Львов ждут неудачи, а Водолеям нужно подумать о своем поведении
06:20
Синоптики рассказали, где в Украине ударят морозы до 8 градусов: карта
05:26
Освобожденная из плена украинка рассказала, как сотрудники ФСБ убивали и пытали людей
04:20
Вот это "ажиотаж"! В сети едко высмеяли новый "прорыв" оккупантов на Донбассе, фото
03:10
Погибнут тысячи людей: ученые озвучили жуткий прогноз по глобальному потеплению
02:31
В России люди живут в покрытом льдом доме-айсберге: жуткие фото и видео
01:15
Ученые показали фантастические фото Юпитера и луны Сатурна
00:24
В Киеве объявили в розыск мошенников, "устраивавших" людей на работу: опубликованы фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Гривна укрепляется: курс валют от НБУ на 16 января

четверг, 16 января 2020, 08:24
переглянути новину українською
Фото: Facebook

В четверг, 16 января, Национальный банк Украины (НБУ) обновил курс валют - гривна укрепляется.

Об этом свидетельствуют официальные данные на сайте регулятора.

Гривна к доллару США подорожала на пять копеек - до 23,98 грн за доллар. Евро подорожало с 26,69 грн до 26,73 грн. Курс гривны к российскому рублю повысился с 3,91 грн за 10 руб. до 3,90 грн.

Как сообщал "Апостроф", в Национальном банке Украины обещают в 2020 году проводить политику плавающего курса гривны к доллару, который будет незначительно колебаться, в том числе и в сторону укрепления украинской валюты.

В то же время эксперты считают, что в 2020 году курс гривны вряд ли будет стабильным: укрепление не продлится долго.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

"Валютная" игла: кто заинтересован в обвале гривны и как этого избежать

Прогресси­рующая гривна: как менялся курс украинской валюты в 2019 году

Доллар по 23: почему укрепление гривны не делает украинцев богаче

Гривня рухнет и придется платить землей: чем опасна пирамида ОВГЗ

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: