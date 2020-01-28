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Доллар дорожает: Нацбанк обновил курс валют на 28 января

вторник, 28 января 2020, 08:23
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Фото: УНН

Во вторник, 28 января, Национальный банк Украины (НБУ) обновил курс валют - доллар дорожает.

Об этом свидетельствуют официальные данные на сайте регулятора.

Курс гривны к доллару США снизился на 27 копеек - с 24,33 грн за доллар до 24,60 грн. Гривна к евро ослабла на 27 копеек - до 27,12 грн. Курс гривны к российскому рублю повысился с 3,94 грн за 10 руб до 3,92 грн.

Как сообщал "Апостроф", в Национальном банке Украины обещают в 2020 году проводить политику плавающего курса гривны к доллару, который будет незначительно колебаться, в том числе и в сторону укрепления украинской валюты.

В то же время эксперты считают, что в 2020 году курс гривны вряд ли будет стабильным: укрепление не продлится долго.

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