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Гривна ускоряет падение: что происходит с курсом доллара в обменниках Киева

среда, 29 января 2020, 14:34
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В столичных пунктах обмена валют стоимость доллара при продаже достигла уже 24,9 гривны.

Об этом свидетельствует фото корреспондента "Апострофа".

По состоянию на 29 января, в этом киевском канторе покупают доллар США по 24,8 гривны, а продают — по 24,9. Таким образом гривна по отношению к доллару стремительно падает.

Еще в понедельник, 27 января, Нацбанк установил курс доллара на уровне 24,33 гривны. Нынешний официальный курс уже почти на сорок копеек больше - 24,72 грн.

Ослабевает гривна и относительно других валют. В обменном пункте евро продают уже по 27,4 гривны, покупают — по 27,3.

Как сообщал "Апостроф", в Национальном банке Украины обещают проводить политику плавающего курса гривны к доллару, который будет незначительно колебаться.

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