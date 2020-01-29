Гривна ускоряет падение: что происходит с курсом доллара в обменниках Киева

В столичных пунктах обмена валют стоимость доллара при продаже достигла уже 24,9 гривны.

Об этом свидетельствует фото корреспондента "Апострофа".

По состоянию на 29 января, в этом киевском канторе покупают доллар США по 24,8 гривны, а продают — по 24,9. Таким образом гривна по отношению к доллару стремительно падает.

Еще в понедельник, 27 января, Нацбанк установил курс доллара на уровне 24,33 гривны. Нынешний официальный курс уже почти на сорок копеек больше - 24,72 грн.

Ослабевает гривна и относительно других валют. В обменном пункте евро продают уже по 27,4 гривны, покупают — по 27,3.

Как сообщал "Апостроф", в Национальном банке Украины обещают проводить политику плавающего курса гривны к доллару, который будет незначительно колебаться.