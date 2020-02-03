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Гривна продолжает падение: курс валют от НБУ на 3 февраля

понедельник, 03 февраля 2020, 07:57
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Фото: НБУ

В понедельник, 3 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) обновил курс валют - гривна продолжает падение.

Об этом свидетельствуют данные регулятора

Курс гривны к доллару США снизился на 11 копеек - с 24,92 грн за доллар до 25,03 грн. Гривна к евро подешевела на 18 копеек - до 27,66 грн. Курс гривны к российскому рублю укрепился до 3,93 грн за 10 руб.

Эксперты прогнозировали, что в феврале доллар преодолеет отметку в 25 гривен. Это вызвано негативными тенденциями в экономике Украины, ростом политической напряженности и либерализацией валютного рынка, которую проводит Нацбанк.

Как сообщал "Апостроф", аналитики утверждают, что рост курса доллара в Украине связан с тем, что приток валюты для покупки облигаций внутреннего государственного займа оказался ниже ожидаемого.

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