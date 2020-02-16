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Будут "качели": озвучен прогноз по курсу доллара в Украине на следующую неделю

воскресенье, 16 февраля 2020, 10:16
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Фото: Фото из открытых источников

В течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне, которое, тем не менее, продержится не долго.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на комментарий старшего аналитика "Альпари" Вадима Иосуба изданию "РБК-Украина".

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,2/24,4 грн", - сказал он.

В тоже время подобная ситуация продлится не долго и вскоре курс доллара снова поползет вверх.

Как сообщалось, ранее эксперты предупредили, что на ближайшей неделе лучше не торопиться с продажей наличной валюты.

Подробнее о динамике изменения валютного курса в 2020 году, учитывая девальвационные ожидания, которые появились в конце 2019 года, читайте в материале "Апострофа": Опять 25: горячие пирожки кончились и спасать гривну нечем.

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