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Гривна немного ослабла: свежий курс валют от НБУ

суббота, 29 февраля 2020, 09:24
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На субботу, 29 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 24,59 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Таким образом, гривна немного девальвировала по отношению к предыдущим показателям. Доллар укрепился на 5 копеек.

Официальные курсы валют установлены на таком уровне:

  • 100 долларов США – 24,5900 гривны;
  • 100 евро – 26,9789 гривен;

Как сообщал "Апостроф", ранее эксперты прогнозировали, что в феврале доллар преодолеет отметку в 25 гривен. Это вызвано негативными тенденциями в экономике Украины, ростом политической напряженности и либерализацией валютного рынка, которую проводит Нацбанк.

Напомним, что ранее аналитики объясняли ослабление курса гривны по отношению к доллару закупкой валюты для вывода из страны дивидендов "дочками" иностранных компаний.

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