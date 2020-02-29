Гривна немного ослабла: свежий курс валют от НБУ

На субботу, 29 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 24,59 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Таким образом, гривна немного девальвировала по отношению к предыдущим показателям. Доллар укрепился на 5 копеек.

Официальные курсы валют установлены на таком уровне:

100 долларов США – 24,5900 гривны;

100 евро – 26,9789 гривен;

Как сообщал "Апостроф", ранее эксперты прогнозировали, что в феврале доллар преодолеет отметку в 25 гривен. Это вызвано негативными тенденциями в экономике Украины, ростом политической напряженности и либерализацией валютного рынка, которую проводит Нацбанк.

Напомним, что ранее аналитики объясняли ослабление курса гривны по отношению к доллару закупкой валюты для вывода из страны дивидендов "дочками" иностранных компаний.