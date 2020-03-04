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Доллар дорожает: Нацбанк изменил курс валют на 4 марта

среда, 04 марта 2020, 08:19
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Фото: finance.bigmir.net

В среду, 4 марта, Национальный банк Украины (НБУ) изменил курс валют - доллар дорожает.

Об этом свидетельствуют официальные данные на сайте регулятора.

Курс гривны к доллару США опустился на 12 копеек: с 24,82 грн за доллар до 24,94. Гривна к евро подешевела на восемь копеек - до 27,69 грн за евро. Курс гривны к российскому рублю также опустился - до 3,75 грн за 10 рублей.

Эксперты прогнозировали, что в феврале доллар преодолеет отметку в 25 гривен. Это вызвано негативными тенденциями в экономике Украины, ростом политической напряженности и либерализацией валютного рынка, которую проводит Нацбанк.

Как сообщал "Апостроф", аналитики утверждают, что рост курса доллара в Украине связан с тем, что приток валюты для покупки облигаций внутреннего государственного займа оказался ниже ожидаемого.

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