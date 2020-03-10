Курс доллара в Украине "штормит": свежие данные из обменника в Киеве

Во вторник, 10 марта, после обеда в обменных пунктах в Киеве курс доллара снова подскочил, такая же ситуация с евро, а рубль при этом удерживается на уровне, который был зафиксирован в момент открытия сырьевых рынков.

Об этом сообщает корреспондент "Апострофа".

Так, в одном из крупных обменников столицы курс доллара зафиксирован на уровне 25,30-25,80 гривен, таким образом с утра он подорожал на 30 копеек в покупке.

В то же время евро набрал 20 копеек в покупке с 8 утра, теперь он стоит 28,4-29 гривен.

Согласно информации корреспондента, единственная валюта, относительно которой гривна укрепилась – британский фунт, он за несколько часов подешевел на 20 копеек.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что падение цен на нефть обвалило мировые рынки, российский рубль испытал шок и резко рухнул, по мнению экспертов, после открытия рынков прогнозируется курс 100 рублей/доллар. Ранее такое падение российской валюты наблюдалось сразу после введения санкций против РФ.