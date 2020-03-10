RU  UA

вторник, 10 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.00
Меню
Валютный рынок

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

10 марта

13:00
Актер сериала "Ходячие мертвецы" покусал женщину и попал за решетку Lime
12:30
Лицо величайшей силы: модель Эшли Грэм поделилась эмоциональным фото своих родов Lime
11:36
Дочь Стивена Спилберга рассказала, как справляется с алкоголизмом после ареста Lime
11:02
Принц Гарри и Меган Маркл в изумрудном платье завершили свою королевскую карьеру: фото Lime
10:30
Московская биржа рухнула после обвала цен на нефть: Россия идет на радикальные меры
10:12
Не проживет больше 5 лет: адвокаты Вайнштейна попросили пожалеть продюсера после падения в тюрьме Lime
09:37
Войска Асада и Путина понесли огромные потери в Сирии: опубликована инфографика
07:16
Как приготовить дома ризотто с морепродуктами: рецепт и главные "фишки" итальянской кухни Lime
05:10
Бил по лицу и таскал за волосы: в России полицейский жестоко поиздевался над учительницей

9 марта

23:21
Вся страна "под замком": в Италии решились на экстренные меры, чтобы остановить коронавирус
21:40
Во Франции у топ-чиновника подтвердили коронавирус
21:06
Безопасных мест в ЕС не осталось: новые данные по распространению коронавируса
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Курс доллара в Украине "штормит": свежие данные из обменника в Киеве

вторник, 10 марта 2020, 13:25
переглянути новину українською

Во вторник, 10 марта, после обеда в обменных пунктах в Киеве курс доллара снова подскочил, такая же ситуация с евро, а рубль при этом удерживается на уровне, который был зафиксирован в момент открытия сырьевых рынков.

Об этом сообщает корреспондент "Апострофа".

Так, в одном из крупных обменников столицы курс доллара зафиксирован на уровне 25,30-25,80 гривен, таким образом с утра он подорожал на 30 копеек в покупке.

В то же время евро набрал 20 копеек в покупке с 8 утра, теперь он стоит 28,4-29 гривен.

Согласно информации корреспондента, единственная валюта, относительно которой гривна укрепилась – британский фунт, он за несколько часов подешевел на 20 копеек.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что падение цен на нефть обвалило мировые рынки, российский рубль испытал шок и резко рухнул, по мнению экспертов, после открытия рынков прогнозируется курс 100 рублей/доллар. Ранее такое падение российской валюты наблюдалось сразу после введения санкций против РФ.

Фотогалереи

Все
Десять романтических локаций Киева
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Читайте также

Коронавирус потопит гривну: что будет с курсом доллара в Украине

Опять 25: горячие пирожки кончились и спасать гривну нечем

"Валютная" игла: кто заинтересован в обвале гривны и как этого избежать

Прогресси­рующая гривна: как менялся курс украинской валюты в 2019 году

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: