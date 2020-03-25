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В Украине резко изменился курс доллара: что происходит на рынке

среда, 25 марта 2020, 10:03
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Фото: pixabay.com

В среду, 25 марта, официальный курс доллара в Украине, который начал расти на фоне пандемии COVID-19 в мире, упал. Однако, на ситуации в обменных пунктах это существенно не отобразилось.

По данным на официальном сайте Национального банка, курс доллара по отношению к гривне снизился на 34 копейки по сравнению с предыдущим днем, евро же упал в цене на 14 копеек.

Курс НБУ на 25 марта установлен такой:

100 долларов США – 27,77 грн;

100 евро – 30,1 грн.

Курс на межбанке:

доллар продают за 27,99 грн, а покупают за 27,92 грн;

евро в продаже стоит 30,19 грн, а при покупке – 30,12 грн.

Курс на черном рынке:

доллар покупают по 27,95 гривны, продают по 28,12 грн,

евро при покупке стоит 29,83 грн, при продаже – 30,2 грн.

Курс в обменниках:

доллар покупают по 27,6 грн, продают- по 28,1 грн

евро покупают по 29,9 грн, продают – по 30,3 грн

Очевидно, что в банках курс валют даже несколько вырос по сравнению с предыдущим днем. Значительная разница между продажей и покупкой свидетельствует о том, что из-за ажиотажного спроса произошел перевес и этим пользуются менялы.

Напомним, что по состоянию на начало марта курс доллара к гривне находился на отметке 24,7 гривны за доллар.

Подробнее о том, как распространения коронавируса подталкивает курс "зеленого" все выше читайте в материале "Апострофа": Доллар в Украине продолжает дорожать: каким будет курс к лету

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