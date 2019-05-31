​Что происходит с гривной перед выходными: официальный курс от НБУ

Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривны к американскому доллару и евро.
На 31 мая регулятор установил официальные курсы валют на уровне:
2687,2573 за $100;
2991,9923 грн за 100 евро.
На 30 мая Национальным Банком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2668,3376 за $100;
2976,7974 грн за 100 евро.
Таким образом, курс гривны опустился на 19 копеек к американскому доллару и на 15 копеек - к евро.
О курсе гривны в 2019 году читайте также в материале "Апостроф. Экономика" - Доллар по 30 или по 50: что ждет гривну до конца года.