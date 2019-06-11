​Молдова выдвинула Украине серьезную "продуктовую" претензию

Молдова выявила факты несоблюдения украинскими производители требований маркировки молочной продукции в соответствии с законодательством республики.

Об этом на своем сайте сообщает Госслужба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба).

По данным ведомства, такое уведомление направило Национальное агентство по вопросам безопасности пищевых продуктов Молдовы своим украинским коллегам.

Среди замечаний к маркировке молочных продуктов: отсутствие названия пищевого продукта на государственном языке; не указание импортера пищевого продукта и не соблюдение размера шрифта на этикетке; отсутствие после перечня ингредиентов информации о наличии или отсутствии веществ или продуктов, вызывающих аллергические реакции или непереносимость.

Кроме того, молдавская сторона сообщает о вступлении в силу с 29 сентября 2019 постановления правительства Молдовы от 7 марта 2019 года "Об утверждении требований к качеству молока и молочной продукции", регламентирующий требования к маркировке пищевых продуктов, которым должны соответствовать как отечественные, так и импортные молочные продукты.

"С 1 октября 2019 года Национальное агентство будет применять ограничительные меры в отношении импорта молочной продукции с маркировкой, не соответствующей законодательным требованиям и нормам Республики Молдова", - отмечается в сообщении Госпродпотребслужбы.

Как сообщал "Апостроф", Россия снизила на 30-50% объем поставок нефтепродуктов в Украину на фоне вступления в силу с 1 июня 2019 ограничений на экспорт этого ресурса.