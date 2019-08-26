​Индия хочет отказаться от российского оборудования для АЭС: росСМИ узнали причину

Индийская корпорация по атомной энергии (NPCIL), выступающая заказчиком строительства атомной электростанции на территории страны, обсуждает отказ от турбин российской компании “Силовые машины” и замену их на японскую продукцию.

Об этом пишет российское издание РБК со ссылкой на два источника, близких к участникам переговоров между странами.

По словам одного из собеседников, индийская сторона высказывала недовольство качеством поставленных “Силовыми машинами” турбоустановок и генераторов для турбинного отделения уже построенных блоков АЭС “Куданкулам”.

“Росатом” строит АЭС “Куданкулам” в штате Тамилнад с 2002 года, первые два энергоблока с реакторами ВВЭР-1000 общей мощностью 2000 МВт были сданы в эксплуатацию в 2014–2017 годах. Индийская газета Hindu в ноябре 2018 года писала о приостановках работы из-за технических проблем в турбинном отделении, а также о сверхнормативных остановках на перезагрузку топлива.

В индийской корпорации предложили подрядчику строительства - российской компании “Росатом” - заменить оборудование на продукцию японских производителей.

Отмечается, что речь не идет о замене поставщика турбин для строящихся блоков “Куданкулама” (всего должно быть построено шесть блоков, сейчас готовы два), поскольку все оборудование для них уже законтрактовано.

Требование касается новой АЭС с шестью блоками, строительство которой также предусмотрено межправительственным соглашением и должно завершиться до 2034 года.

В пресс-службе “Росатома” не ответили на вопрос РБК, ведутся ли переговоры с японскими предприятиями о заказе турбин. Представитель NPCIL на момент публикации материала не ответил на запрос издания.

Как сообщал “Апостроф”, в прошлом году в оккупированном Крыму запущены первые блоки новых тепловых электростанций (ТЭС) с турбинами Siemens, доставленными на полуостров в обход санкций ЕС.