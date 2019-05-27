вторник, 28 мая
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.15
Меню
Экономика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

28 мая

16:28
Стало известно о проблемах с экспортом украинского зерна "Бунге"
16:27
Появилось новое видео с подростком, напавшим на школу в России
16:27
Рада приняла важное решение по границе на Донбассе
15:55
Звезда российского хоккея попал в неимоверный скандал с белым порошком: видео
15:49
В "Народном фронте" прокомментировали формат своего участия в парламентских выборах
15:48
Не до Украины: дипломат озвучил главные темы ЕС в ближайшие годы
15:47
​Сколько украинцы тратят на еду: названы суммы
15:39
Вице-премьер назвал Киев и Харьковскую область лидерами развития по регионам
15:33
Коломойский готовится к переделу энергетического рынка в Украине - журналист
15:20
Осадчая без макияжа покорила поклонников естественной красотой
15:10
Обнародованы страшные подробности смерти известного украинского мецената
14:49
Азербайджанский министр сделал скандальное заявление по финалу Лиги Европы
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Сколько будет стоит газ для украинцев в июле: названа новая цена

понедельник, 27 мая 2019, 14:20

НАК "Нафтогаз Украины" в июле снизит цены на газ для нужд населения почти на 8% - до 5803 грн за 1 тыс. куб. м.

Об этом сообщил глава правления НАК Андрей Коболев в своем Facebook.

"Согласно решению правительства, цена "Нафтогаза" для коммерческих потребителей формирует цену газа для населения, действующей в следующем месяце. Поэтому, в июле "Нафтогаз" будет отпускать газ для нужд населения почти на 8% дешевле - 5803 грн за 1 тыс. куб. м (без НДС, транспортировки и распределения)", - сообщил Коболев.

Он отметил при этом, что газ снова дешевеет на международном рынке, и благодаря этому "Нафтогаз" в июне снижает цены на газ для промышленных потребителей почти на 8%.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", НАК "Нафтогаз Украины" для выполнения плана по вхождению в отопительный сезон 2019/2020 годов должен найти $1 млрд.

Фотовзгляд

Все галереи
Необычный концерт группы Святослава Вакарчука "Океан Ельзи". Яркие фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Кругло­суточный доступ в квартиру: как украинцы заживут по-европейски с новым законом по коммуналке

Дополните­льные тарифы и штрафы за "коммуналку": что приготовили украинцам с 1 мая

Россия нанесла еще один энергетический удар по Украине: чем это грозит

Повысить нельзя снизить: что будет с ценами на газ для украинцев

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: