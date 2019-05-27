​Сколько будет стоит газ для украинцев в июле: названа новая цена

НАК "Нафтогаз Украины" в июле снизит цены на газ для нужд населения почти на 8% - до 5803 грн за 1 тыс. куб. м.

Об этом сообщил глава правления НАК Андрей Коболев в своем Facebook.

"Согласно решению правительства, цена "Нафтогаза" для коммерческих потребителей формирует цену газа для населения, действующей в следующем месяце. Поэтому, в июле "Нафтогаз" будет отпускать газ для нужд населения почти на 8% дешевле - 5803 грн за 1 тыс. куб. м (без НДС, транспортировки и распределения)", - сообщил Коболев.

Он отметил при этом, что газ снова дешевеет на международном рынке, и благодаря этому "Нафтогаз" в июне снижает цены на газ для промышленных потребителей почти на 8%.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", НАК "Нафтогаз Украины" для выполнения плана по вхождению в отопительный сезон 2019/2020 годов должен найти $1 млрд.