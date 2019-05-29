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Украина оказалась в "гибридной" ситуации из-за цен на газ: названы серьезные проблемы

среда, 29 мая 2019, 12:19
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Снижение украинским правительством цен на газ для населения поставило власти страны в сложное положение в отношениях с Международнім валютным фондом (МВФ).

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал экономический эксперт Алексей Кущ.

Эксперт напомнил, что в соответствии с меморандумом с МВФ Украина должна была в мае на еще 15% повысить цену на газ. При этом на внешнем рынке цена газа снижается.

"Поэтому правительство и "Нафтогаз" решили снизить на несколько процентов в мае цену на газ. Но в МВФ сказали: если вы не хотите повышать цену на газ для населения в соответствии с графиком, тогда просто либерализуйте рынок газа для населения, пусть население, предприятия теплокомунэнерго покупают газ на рынке, и таким образом ликвидируйте обязательства "Нафтогаза" по продаже газа населению по фиксированным ценам. В результате получилась достаточно гибридная ситуация, когда цены были снижены, но была установлена максимальна планка их повышения, что совершенно не устроило МВФ", - сказал Кущ.

По его словам, такой сценарий несет в себе риски того, что в случае резкого скачка цен на газ население и предприятия не смогут платить рыночную цену на природный газ.

"Поэтому правительство приняло такой гибридный вариант, который не устроил МВФ. Там было два варианта: или повышайте, или либерализуйте рынок. И теперь мы видим нарушение третьего структурного маяка (программы сотрудничества Украины с МВФ - ред.)", - подчеркнул эксперт.

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