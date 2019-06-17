Одна из стран Европы хочет пересмотреть свое отношение к газопроводу Путина

Социал-демократическая партия Дании, одержавшая победу на выборах в парламент страны в начале июня, намерена уточнить позицию Копенгагена по вопросу строительства газопровода "Северный поток-2".

Об этом заявил представитель МИД Дании Ник Хеккеруп, передает “Интерфакс-Украина”.

По словам представителя МИД Дании, министерство должно провести оценку ситуации, и уже на основании ее вынести финальное решение.

Он отметил, что в социал-демократической партии по-прежнему настроены против проекта газопровода. Однако представитель МИД допустил возможность пересмотра этой позиции - в зависимости от результатов работы министерства.

По информации СМИ, в период пребывания социал-демократической партии в оппозиции ее представители призывали правительство не допустить прокладку газопровода "Северный поток - 2" через датские воды.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", ранее экс-канцлер Германии, председатель совета директоров Nord Stream 2 Герхард Шредер, признал, что Дания может сорвать сроки строительства "Северного потока-2".