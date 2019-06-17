​Оккупанты "залили" Крым поддельным топливом

Российское Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии установило, что почти половина (47%) дизтоплива и пятая часть (20%) бензина в оккупированном Крыму - подделка.

Такие результаты были установлены в результате проверок, проведенных мае-июне, говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Испытания отобранных на 19 АЗС в мае и начале июня 2019 года 58 проб дизельного топлива и бензина показали ... не соответствующее требованиям дизельное топливо выявлено в 47% проведенных проверок, фальсифицированный бензин - в 20%", - говорится в сообщении Росстата.

Проверяющие также нашли нарушения в сопроводительных документах и маркировке топлива.

"В отношении нарушителей применяются меры административного воздействия, включая "оборотные" штрафы", - отметили в Росстате.

В Росстате также признали, что в 2018 году оборот суррогата составлял до 70% по дизелю и до 45% по бензину.

Как сообщал “Апостроф”, Россия снизила на 30-50% объем поставок нефтепродуктов в Украину на фоне вступления в силу с 1 июня 2019 ограничений на экспорт этого ресурса.

https://apostrophe.ua/news/business/energy/2019-06-04/rossiya-obvalila-postavki-v-ukrainu-vajnogo-resursa/164800