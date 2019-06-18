​У Зеленского опять призвали Раду отложить внедрение рынка электроэнергии: названа причина

Верховная рада Украины должна отсрочить на год внедрение рынка электрической энергии для того, чтобы вопросы могли изучить эксперты Администрации президента, заявил представитель президента Владимира Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Представитель Зеленского отметил, что АП надеется на принятие Радой соответствующих законов авторства главы государства.

"Мы все-таки надеемся на сотрудничество с этой Верховной радой. Мы и дальше вносим законопроекты. На прошлой неделе внесены два законопроекта о рынке электроэнергетики - о возвращении "зеленого тарифа". Мы надеемся, что ВР даст возможность отсрочить на один год для того, чтобы решение о введении рынка электрической энергии было сбалансированным", - заявил Стефанчук.

Он отметил, что два внесенных президентом законопроекта являются особенно приоритетными.

"Особенно об отсрочке. Ведь с 1 июля вступает новая процедура. Это было бы очень важным, чтобы мы не получили очередной скачок в ценах. Вы знаете, что это решение было принято еще до вступления президента Владимира Зеленского в полномочия. Поэтому, чтобы разобраться, нам нужно отложить. Мы должны посмотреть, готова ли инфраструктура, не будет ли злоупотреблений, как это отразится на рынке тарифов и экономике Украины, не будет ли перекосов в бюджетной сфере", - добавил Стефанчук.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", Верховная Рада не может брать на себя полномочия регулятора на энергетическом рынке и менять формулу ценообразования на энергетический уголь. Об этом написал президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец. Подробнее читайте в материале - Это правовой нигилизм: эксперт оценил планы Зеленского изменить формулу "Роттердам+".