​В Украине с 1 июля могут вырасти тарифу на электроэнергию: названа причина

Суть реформы рынка электроэнергии состоит в том, что у потребителей появится возможность заключать прямые договора с поставщиками, считает президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар.

Об этом он заявил в интервью "Апостроф".

"После внедрении модели рынка облэнерго продолжат свое существование, но уже как компании, оказывающие сервисные услуги, которые не имеют права злоупотреблять своим монопольным положением. Появляется конкурентная среда, начинают конкурировать трейдеры и минимизируется возможность завышения цен", - рассказал Гончар.

При этом эксперт сомневается, что тарифы взлетят, как это предсказывают некоторые эксперты.

"Рост будет, я в этом особо не сомневаюсь, особенно в условиях "мутной воды" многие начнут эту ситуацию использовать – мол, это не мы, это рынок", - пояснил он.

По словам Гончара, вопрос роста тарифов возможно решить с помощью Положения о социальных обязательствах (ПСО). Подобный механизм на сегодня действует на рынке газа - соответствующие функции ПСО возложены на НАК "Нафтогаз Украины", которая продает топливо для нужд населения по регулируемому тарифу.

Разница между тарифом и рыночной стоимостью холдингу погашается из бюджета. В случае с электроэнергией, оператором ПСО будет госпредприятие "Гарантированный покупатель".

Ранее, Владимир Зеленский провел встречу с Ринатом Ахметовым, который сосредоточил в своих руках значительные активы по генерации и поставкам электроэнергии.

"То, что мы отменяем "Роттердам+" (скандальная формула ценообразования на уголь, - "Апостроф"), все об этом знают, и это будет. И будет демонополизация, и господин Ахметов это слышал, ДТЭК я имею в виду. И все в целом это понимают", - сказал президент журналистам.

Вместе с тем, один из украинских телеграмм-каналов сообщил со ссылкой на источники, что темой разговора президента с олигархом якобы было снижение тарифов на электроэнергию примерно на 10-15%.

Подробнее читайте в материале "Апостроф", В Украине заработает рынок электро­энергии: что будет с тарифами за свет.