​В Украине снизится цена на газ: сколько придется платить в августе

Конечная цена газа для населения в августе уменьшится минимум на 5,5%, по сравнению с июльским цене и составит не более 4640 грн без НДС за 1 тыс. куб. м.

Об этом сообщает сайт Кабинета министров Украины.

Глава правительства Владимир Гройсман отметил, что в целом цена газа для населения снизится на 25%.

"Несмотря на сопротивление монополиста, мы нашли решение и заставили Нафтогаз продавать населению газ дешевле. Цена на голубое топливо для населения в целом за три месяца снизилась с 5803 до 4640 грн без НДС. В результате действия правительственного постановления цена на газ упала на 25%", - заявляет премьер-министр.

Согласно данным Украинской энергетической биржи - на сегодня 4643 грн без НДС за 1 тыс. куб. м, и НАК «Нафтогаз Украины» - 4640 грн для промышленности без НДС.

Напомним, Кабинет Министров Украины принял Постановление №293 и обязал Нафтогаз с июня продавать для населения газ дешевле.

Как сообщал "Апостроф", представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус рассказал, что изменение цены на газ будет зависеть от нескольких факторов.