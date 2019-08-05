В ДТЭК Нефтегаз сообщили о создании Экспертного совета из международных специалистов

В рамках системы технологического развития ДТЭК Нефтегаз создал Экспертный совет, который будет содействовать в повышении эффективности технологических и бизнес-процессов компании.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

В состав Экспертного совета входят признанные международные специалисты в области геологии, бурения и капитального ремонта скважин, добычи углеводородов и инфраструктурных проектов, промышленной безопасности и экологии, инновационных технологий и диджитализации. Также в работе совета примут участие внутренние эксперты – сотрудники ДТЭК Нефтегаз, которые имеют значительный опыт в нефтегазовом секторе и хорошо знакомы со спецификой месторождений компании.

Экспертный совет был создан для консультационной поддержки при принятии технологических и управленческих решений в процессе формирования и реализации стратегии развития нефтегазового бизнеса ДТЭК. Среди ключевых задач совета: анализ сложных технологических, технических и геологических вопросов деятельности компании; консультации по внедрению лучших мировых практик организации работы нефтегазового бизнеса; предоставление предложений по использованию передовых технологий и анализ возможности их применения на объектах компании.

"Чтобы увеличить объемы добычи газа и приблизить Украину к энергетической независимости – необходимо системно внедрять новые технологии и инновации не только в отдельных компаниях, но и в отрасли в целом. Для достижения этой цели мы разработали систему технологического развития компании и создали Экспертный совет из числа ведущих международных специалистов, которые будут помогать нашей команде анализировать сложные технологические, геологические вопросы и внедрять лучшие мировые практики в Украине. Мы уверены, что общая работа наших коллег и иностранных экспертов принесет дополнительную ценность и практическую пользу нашей компании и всей газодобывающей отрасли страны", - подчеркнул генеральный директор ДТЭК Нефтегаз Игорь Щуров.

Напомним, что ДТЭК Нефтегаз стал первой газодобывающей компанией Украины, которая создала собственный Технологический центр.

Справка

ДТЭК – крупнейший частный инвестор в энергетику Украины. Группа развивает бизнесы по добыче природного газа и угля, возобновляемой и тепловой генерации электроэнергии, распределению электроэнергии электросетями, поставке электроэнергии клиентам, внедрению энергоэффективных решений, зарядке электромобилей. Направление Innovation DTEK реализует проекты в сфере технологической и цифровой трансформации энергетики, а также управляет инновационной образовательной бизнес-платформой Academy DTEK.

ДТЭК Нефтегаз – крупнейшая частная газодобывающая компания в Украине. В 2018 г. добыто 1,65 млрд куб. м природного газа, что является историческим рекордом среди частных компаний в отрасли. С 2013 г. ДТЭК Нефтегаз увеличил добычу газа более чем в 3 раза, продемонстрировав наиболее стремительную динамику развития в газодобывающем секторе страны.

В 2018 году капитальные вложения ДТЭК составили 20 млрд грн, налоговые отчисления – 26 млрд грн. В ДТЭК работают 70 тыс. сотрудников. 100% компании принадлежит SCM Limited. Конечным бенефициаром является Ринат Ахметов.