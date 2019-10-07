Задействовали связи: всплыли неожиданные данные о планах бизнесменов из США по "Нафтогазу"

Бизнесмены из США, связанные партнерскими отношениями с американским президентом Дональдом Трампом, пытались заменить Андрея Коболева на Андрея Фаворова на посту руководителя НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщает издание Associated Press со ссылкой на источники в американских бизнес-кругах.

Так, отмечается, что группа американских бизнесменов, связанных с президентом США и его адвокатом Руди Джулиани, пыталась добиться кадровых перестановок в украинской госкомпании. Подобные попытки влиять на энергетическую политику Украины были замечены в 2018 году, весной. Среди причастных журналисты назвали следующие имена: Гарри Сарджант ІІІ, Игорь Фруман и Лев Парнас. В данный момент они являются клиентами Джулиани.

"В начале марта Фруман, Парнас и Сарджант продвигали идею замены Андрея Коболева в должности председателя правления НАК "Нафтогаз" на Андрея Фаворова, менеджера газовой компании. Для достижения цели они рекламировали свои связи с Джулиани и Трампом", - говорится в материале.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Минэнерго согласились пойти на условия руководства НАК "Нафтогаз Украины" по вопросу анбандлинга – разделения компании.