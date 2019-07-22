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​Когда Украина начнет переговоры с МВФ о новом займе: названы сроки

понедельник, 22 июля 2019, 10:15
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Переговоры между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ) об очередном кредитном транше возобновятся в сентябре.

Об этом заявил представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус, передает “Интерфакс-Украина”.

"План Украины – продолжить сотрудничество с МВФ”, - сказал Герус.

Он выразил надежду, что вопрос цен на газ для населения будет "более мягко" отражен в меморандуме с Фондом, потому что это "уже вопрос не просто экономический, это вопрос политический".

"Я думаю, что мы это увидели в ходе этих выборов", - сказал Герус.

Он также выразил мнение о том, что украинская сторона должна выступить инициатором антикоррупционных реформ.

“Чтобы в сентябре была новая программа, и мы могли осенью этого года получить новый транш МВФ, чтобы у нас была макроэкономическая стабильность, и экономика могла развиваться", - сказал он.

Как сообщал “Апостроф”, Евросоюз рассмотрит вопрос о выделении Украине очередного транша макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро после парламентских выборов в стране.

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