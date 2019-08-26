​Вступил в силу второй пакет санкций США против РФ: что изменилось

Соединенные Штаты расширили санкции против властей России за отравление в Англии бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом сообщает сайт Федерального реестра США, на котором размещен соответствующий документ, подготовленный министерством финансов.

В документе администрация США призвала международные финансовые организации отказаться от предоставления и продления любых кредитов для России, а также финансовой и технической помощи. Кроме того, Вашингтон запретил американским банкам участвовать в первичной продаже суверенного долга не в рублях и предоставлять нерублевые кредиты российскому правительству.

Ограничения также касаются лицензирования экспорта товаров и технологий, контролируемых министерством торговли США в рамках борьбы с распространением химического и биологического оружия.

Эти меры, по мнению администрации США, позволят ограничить доступ России к миллиардам долларов от двусторонней торговли с Соединенными Штатами. Новые санкции останутся в силе по меньшей мере 12 месяцев.

Первый пакет санкций в соответствии с законом 1991 года о контроле над химическим и биологическим оружием Вашингтон ввел в августе 2018 года. Они включали в себя запрет на поставки в РФ товаров и услуг для оборонного сектора, на экспорт товаров военной отрасли, а также на выдачу кредитов и оказание России финансовой помощи.

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