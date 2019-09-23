RU  UA

понедельник, 23 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Промышленность

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

23 сентября

14:42
Дом модного белья AJOUR провел к юбилею показы новых коллекций: фото
14:37
Сербия - Украина: прогноз букмекеров, где смотреть матч 1/4 финала ЧЕ по волейболу
14:29
Нет ни слова об амнистии: в МИД раскрыли детали "формулы Штайнмайера"
14:25
Унизили ветеранов АТО: в Киеве разгорелся скандал из-за украинского языка, фото
14:21
​Суд принял громкое решение по медиахолдингу Курченко: под чей контроль он перейдет
14:04
Поклонников "Игры престолов" возмутил самый масштабный спойлер финала на Эмми-2019
13:59
Работала в Кабмине Гроймана: что известно о еще одном новом заме главы ОПУ Богдана
13:59
У россиян будет истерика: в сети показали фото особого "деликатеса" для ВСУ
13:59
Зеленский и Порошенко "попали" на обертки шоколада: сеть повеселили смешные фотожабы
13:59
Украинская теннисистка установила новый рекорд в рейтинге WTA
13:56
Люди умирают, как мухи: в сети рассказали, что творится в отравленном Армянске в Крыму
13:48
России грозит отстранение от Олимпиады-2020: подробности скандала
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Суд принял громкое решение по медиахолдингу Курченко: под чей контроль он перейдет

понедельник, 23 сентября 2019, 14:21
переглянути новину українською

9 сентября Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и передал в управление Нацагентства по вопросам розыска и управления коррупционными активами (АРМА) имущество, группы "Украинский Медиа Холдинг" (UMH).

Об этом сообщает Finbalance.

Имущество UMH было арестовано в рамках уголовного производства №12013220540000400.

По данным Генпрокуратуры, в 2013 году группа Сергея Курченко приобрела акции UMH Group.

Часть средств в размере $246,1 млн было уплачено TriLado Enterprise Inc. с 03.04.2013 г. по 20.09.2013 "за счет полученных преступным путем средств, поступивших со счетов предприятий, подконтрольных преступной организации".

Вторая часть средств в размере $160 млн долл было получено за счет кредита, предоставленного Укрэксимбанком для ООО Ветек Медиа Инвест (со сроком погашения до 27.10.2022).

"По мнению прокурора, указанные финансовые операции, связанные с приобретением пакета акций ряда средств массовой информации и погашением кредита в размере $160 млн, предоставленного АО Укрэксимбанк для ООО Ветек Медиа Инвест по кредитному договору от 28.10.2013 № 151313К15, имеют признаки легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем", - говорится в судебных материалах.

Как сообщал "Апостроф", в "Укроборонпроме" рассматривают возможность продажи ракетного крейсера "Украина", поскольку целесообразности в завершении его строительства и спуске на воду больше нет.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве проходит Comic Con Ukraine 2019

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Близок к смерти: как спасти украинский автопром

АПК Украины поставил экспортный рекорд и, очевидно, не последний

"Дойная корова" олигархов: почему в Украине зависла приватизация

ЗАЗ - банкрот: что мешает Украине стать "евроцехом" по производству автомобилей

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: