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Энергосообщество требует изменить "газпромовский" учет голубого топлива в Украине

пятница, 21 декабря 2018, 09:57

Украине рекомендуют перейти на европейский стандарт учета газа - это решение позволит убрать коэффициенты, в платежках бытовым потребителям, а также устранит непрозрачность и манипуляции при торговле импортным газом, но пока что "Нафтогаз" не спешит отказываться от "газпромовской" системы учета газа.

Об этом говорится в письме европейского Энергосообщества Ассоциации газового рынка.

В Украине температурой стандартных условий является +20°C. Это связано с тем, что ранее весь импортный газ "Нафтогаз" закупал у "Газпрома", который использовал такие же стандартные условия. В письме отмечено, что в Украине продолжают использовать непрозрачную и устаревшую методику, которая сохранилась еще со времен тесного сотрудничества с "Газпромом". Что и привело к тому, что бытовые потребители получили счета, в которых объемы газа с помощью коэффициентов приведены в "газпромовским" стандартам.

Секретариат Энергосообщества напоминает, что Украина взяла на себя обязательства использовать европейский стандарт учета газа.

"Мы хотим подчеркнуть, что взятые в рамках Договора об энергетическом сообществе обязательства требуют использования природного газа в стандартных условиях Евросоюза - 101,325 кПа и 0 ° C", - говорится в письме.

По данным "Нафтогаза", с ноября 2015 весь импортный газ поступает в Украину из Европы. Около 70% импорта осуществляет группа Нафтогаз. Купленный по европейским стандартам, объем импортного газа при продаже украинским потребителям переводится в "газпромовский" стандарт, с температурой 20°C. За счет таких простых манипуляций объем газа увеличивается примерно на 10%, а значит - и доходы Нафтогаза.

Ранее глава НКРЕКУ Оксана Кривенко выступила с предложением изменить стандартные условия на европейские: то есть вести учет газа при температуре 0°C, а не +20°C. Эту инициативу раскритиковали в Нафтогазе, заявив, что изменение стандарта не решит проблему (см. Фото).

Напомним, что поставки природного газа в единицах энергии - кВт * ч должно было начаться еще в 2015 году. Это так же является обязательством Украины перед Энергосообществом.

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