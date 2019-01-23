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​У​краинцев предупредили о мошеннической схеме

среда, 23 января 2019, 14:28

Украинцев предупредили о мошеннической схеме Украинцев предостерегли от покупки ценных бумаг Tesla и других компаний через непрофессиональных участников рынка.

Об этом сообщает Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

Там заявили, что на данное время существуют серьезные риски связаться с мошенниками при проведении подобных операций. В частности, такие акции предлагает к покупке компания Насдак Групп Украина, которая позиционирует себя как официальный представитель фондовой биржи NASDAQ в украинском сегменте и официальным партнерским офисом компании Tesla Inc. в Украине, однако не является при этом профессиональным участником фондового рынка.

Как отмечается, регулятор так и не получил от нее ответа на официальный запрос относительно порядка и механизма приобретения ценных бумаг Tesla и открытия счетов инвесторам.

"Следовательно, при принятии решения об инвестировании в ценные бумаги (в том числе ценные бумаги иностранных эмитентов) с целью избежания потери средств предлагаем выяснять информацию о профессиональном участнике, который предлагает услуги (наличие соответствующих лицензий, деловая репутация, местонахождение и т. п.)", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) выявила компанию, которая оказывает украинцам посреднические услуги по приобретению акций американского производителя электромобилей Tesla.

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