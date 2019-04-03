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Порошенко повысил пошлины на экспорт металлолома: названы цифры

среда, 03 апреля 2019, 18:36

Президент Петр Порошенко одобрил повышение пошлины на экспорт металлолома, подписав соответствующий закон.

Об этом говорится на странице законопроекта №9474 на сайте Верховной Рады, передает РБК-Украина.

Пошлины были повышены с 42 евро до 58 евро за тонну, новые расценки введены на шесть лет.

Законопроект был принят в Верховной Раде 28 февраля, за него проголосовали 234 народных депутата после нескольких неудачных попыток.

При этом глава комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк заявлял, что с 2016 года, благодаря закона о повышении и продлении действия пошлины на металлолом с 10 до 30 евро за тонну, и с 30 до 42 евро, в Украине начали прослеживаться позитивные тенденции в своевременном обеспечении ломом металлургических предприятий.

До этого, в июне 2018 года президент Порошенко утвердил закон, который предусматривает продление на год – до 15 сентября 2019 года, действие пошлин на экспорт лома черных металлов. Закон предусматривал повышение стоимости пошлины с 30 до 42 евро за тонну.

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