​В Украине выпустили электронную гривну: подробности

Национальный банк Украины продолжит изучать возможность выпуска собственной цифровой валюты - е-гривне, основываясь на результатах проведенного пилотного проекта, обнародованные Национальным банком в аналитической записке по итогам пилотного проекта.

Об этом сообщает сайт Нацбанка.

Параллельно с теоретическим изучением проект Национального банка включал и практическую часть. В рамках испытания технологии блокчейн-платформы в обращение было выпущено ограниченный объем электронной гривны, операции с использованием которой тестировались рабочими группами с участием Национального банка, компаний-волонтеров, а также Всемирного банка, эксперты которого оказывали Национальном банке консультации в рамках технической помощи.

В результате Национальный банк получил полезные выводы по выпуску собственной цифровой валюты, ключевые из которых:

● е-гривна может рассматриваться как альтернатива имеющимся средствам и инструментам розничных платежей - наличные, платежным поручением, платежным картам и электронным деньгам. Преимуществами е-гривне является простота использования, доступность, безопасность (погашение и расчеты гарантируются Национальным банком) и скорость расчетов;

● учитывая, что Пилотный проект имел ограниченный перечень операций и круг пользователей, а также небольшое количество и объемы осуществленных транзакций, он не дал возможности в полном объеме оценить привлекательность и потенциальный уровень вовлеченности населения Украины к такому инструменту. Поэтому трудно прогнозировать, какое количество граждан Украины станет пользователями электронной гривны в случае принятия решения о ее внедрении в национальном масштабе;

● е-гривна может быть рассмотрена как так называемая disruptive technology, поскольку потенциально может существенно изменить экосистему платежного рынка Украины и перераспределить имеющиеся роли участников рынка;

● внедрения е-гривне на платежном рынке Украины должны учитывать возможность внедрения других инновационных платежных инструментов, в частности "мгновенных" платежей и новых инструментов в рамках концепции Open Banking;

● внедрения е-гривне невозможно без значительных инвестиций и времени на модернизацию платежной инфраструктуры и популяризацию электронной гривны как нового инструмента для населения с учетом уже существующих привычек потребителей;

● внедрения е-гривне возможно по одной из двух альтернативных моделей взаимодействия участников: централизованной или децентрализованной. Централизованная модель предполагает, что Национальный банк является единоличным эмитентом е-гривне, а коммерческие участники рынка выполняют сервисные (агентские) функции. В случае же децентрализованной модели банкам и небанковским финансовым учреждениям предоставлялось бы право выпуска е-гривне под контролем Национального банка. Вместе с тем следует отметить, что е-гривна, выпущенная коммерческими участниками рынка, уже не будет подпадать под определение цифровой валюты центробанка, а будет по своим свойствам похожа на электронные деньги;

● технология распределенных реестров (DLT, блокчейн) может использоваться как платформа для выпуска и обращения электронной гривны. Однако основные преимущества этой технологии останутся незадействованными в случае применения централизованной модели выпуска е-гривне.

"Наше исследование дало нам не только практический опыт, но и поставило перед Национальным банком новые вопросы. Каким будет влияние этого инструмента на экосистему платежного рынка? Будет ли достаточный спрос на е-гривну со стороны пользователей, торговцев и участников рынка Какая технология должна использоваться Каким должен быть уровень анонимности транзакций с е-гривне? Сегодня точных ответов на эти вопросы не должны не только мы, но и другие центробанки мира ", - прокомментировал результаты пилотного проекта заместитель Председателя Национального банка сэр й Холод.

Он добавил, что Национальный банк продолжит изучать возможность выпуска е-гривне, несмотря на полученные результаты проекта, современные потребности рынка и потенциальное развитие экономики.

Как сообщал "Апостроф. Экономика ", Национальный банк Украины (НБУ) заявил о технической готовности эмитировать электронную гривну.