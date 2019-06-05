среда, 5 июня
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.55
Меню
Экономика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

5 июня

17:33
Убийство ребенка в Переяслав-Хмельницком: в полиции раскрыли детали расследования
17:24
В Раде приняли важное решение по отставке одного из ключевых министров
17:15
Смерть имперского проекта РФ: Зеленский сделал громкое заявление во время визита в Брюссель
17:04
Украинский фильм получил приз за лучший сценарий в Бразилии
17:00
Гороскоп на завтра: у Козерогов могут исполниться мечты, а Стрельцам нужно ловить момент
16:59
В Украине провели испытания нового ракетного оружия: опубликованы фото и видео
16:55
Боевики обнародовали видео смертельного удара по грузовику ВСУ
16:54
В Запорожье выпал крупный град: опубликованы фото и видео
16:29
​Кабмин массово уволил глав областей
16:29
​Что происходит с гривной в обменниках: обнародовано фото
16:27
Живет в Киеве и рвется к власти: сети разгневали подробности про одиозного сторонника боевиков ДНР
16:23
Племянница Ротару серьезно травмировалась за рубежом: что известно
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​В Украине выпустили электронную гривну: подробности

среда, 05 июня 2019, 13:44
переглянути новину українською

Национальный банк Украины продолжит изучать возможность выпуска собственной цифровой валюты - е-гривне, основываясь на результатах проведенного пилотного проекта, обнародованные Национальным банком в аналитической записке по итогам пилотного проекта.

Об этом сообщает сайт Нацбанка.

Параллельно с теоретическим изучением проект Национального банка включал и практическую часть. В рамках испытания технологии блокчейн-платформы в обращение было выпущено ограниченный объем электронной гривны, операции с использованием которой тестировались рабочими группами с участием Национального банка, компаний-волонтеров, а также Всемирного банка, эксперты которого оказывали Национальном банке консультации в рамках технической помощи.

В результате Национальный банк получил полезные выводы по выпуску собственной цифровой валюты, ключевые из которых:

● е-гривна может рассматриваться как альтернатива имеющимся средствам и инструментам розничных платежей - наличные, платежным поручением, платежным картам и электронным деньгам. Преимуществами е-гривне является простота использования, доступность, безопасность (погашение и расчеты гарантируются Национальным банком) и скорость расчетов;

● учитывая, что Пилотный проект имел ограниченный перечень операций и круг пользователей, а также небольшое количество и объемы осуществленных транзакций, он не дал возможности в полном объеме оценить привлекательность и потенциальный уровень вовлеченности населения Украины к такому инструменту. Поэтому трудно прогнозировать, какое количество граждан Украины станет пользователями электронной гривны в случае принятия решения о ее внедрении в национальном масштабе;

● е-гривна может быть рассмотрена как так называемая disruptive technology, поскольку потенциально может существенно изменить экосистему платежного рынка Украины и перераспределить имеющиеся роли участников рынка;

● внедрения е-гривне на платежном рынке Украины должны учитывать возможность внедрения других инновационных платежных инструментов, в частности "мгновенных" платежей и новых инструментов в рамках концепции Open Banking;

● внедрения е-гривне невозможно без значительных инвестиций и времени на модернизацию платежной инфраструктуры и популяризацию электронной гривны как нового инструмента для населения с учетом уже существующих привычек потребителей;

● внедрения е-гривне возможно по одной из двух альтернативных моделей взаимодействия участников: централизованной или децентрализованной. Централизованная модель предполагает, что Национальный банк является единоличным эмитентом е-гривне, а коммерческие участники рынка выполняют сервисные (агентские) функции. В случае же децентрализованной модели банкам и небанковским финансовым учреждениям предоставлялось бы право выпуска е-гривне под контролем Национального банка. Вместе с тем следует отметить, что е-гривна, выпущенная коммерческими участниками рынка, уже не будет подпадать под определение цифровой валюты центробанка, а будет по своим свойствам похожа на электронные деньги;

● технология распределенных реестров (DLT, блокчейн) может использоваться как платформа для выпуска и обращения электронной гривны. Однако основные преимущества этой технологии останутся незадействованными в случае применения централизованной модели выпуска е-гривне.

"Наше исследование дало нам не только практический опыт, но и поставило перед Национальным банком новые вопросы. Каким будет влияние этого инструмента на экосистему платежного рынка? Будет ли достаточный спрос на е-гривну со стороны пользователей, торговцев и участников рынка Какая технология должна использоваться Каким должен быть уровень анонимности транзакций с е-гривне? Сегодня точных ответов на эти вопросы не должны не только мы, но и другие центробанки мира ", - прокомментировал результаты пилотного проекта заместитель Председателя Национального банка сэр й Холод.

Он добавил, что Национальный банк продолжит изучать возможность выпуска е-гривне, несмотря на полученные результаты проекта, современные потребности рынка и потенциальное развитие экономики.

Как сообщал "Апостроф. Экономика ", Национальный банк Украины (НБУ) заявил о технической готовности эмитировать электронную гривну.

Фотовзгляд

Все галереи
Саакашвили прибыл в Украину: фоторепортаж с места событий

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Ошибки или коррупция: в чьих интересах действуют должностные лица АРМА

"...И в животноводстве": Правильно ли передавать Нацбанку регулирование непрофильных рынков

Правительство совершает ошибку: почему Украина замораживает свои газовые месторождения

«Черные» последствия: чем обернется новое ограничение на расчеты наличкой

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: