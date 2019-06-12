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​Названы причины падения гривны в начале июня

среда, 12 июня 2019, 15:41
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Главными факторами, стоящими за снижением обменного курса гривны в конце прошлого - начале текущего месяца, стали внутренний запрос на коррекцию и девальвацию, а также заявлениеукраинского олигарха Игоря Коломойского о “полезности” дефолта.

Такое мнение "Апострофу" высказали эксперты украинского валютного рынка.

Так, по оценкам старшего аналитика группы компаний Forex Club Андрея Шевчишина, это интервью запустило "механизм обратного движения".

"Курс начал стремительно уходить вверх, в том числе, под влиянием спекулянтов и скептически настроенных нерезидентов", - считает Шевчишин.

Обратный эффект имело заявление президента Владимира Зеленского в Брюсселе о сохранении внешнеполитического курса Украины на ЕС и НАТО и безосновательности опасений объявления Украиной дефолта.

В свою очередь главный эксперт совета НБУ Виталий Шапран сказал, что в конце мая - начале июня курс доллара вырос, "прежде всего, из-за разговоров о дефолте". Еще одной причиной напряженности на валютном рынке стали сообщения о "переносе МВФ решения об очередном транше для Украины на послевыборный период”, отметил эксперт.

Подробнее читайте в материале "Апострофа" - Долларовые качели: что будет с курсом гривны до конца лета.

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