​Россия внесла в "черный список" знаменитую организацию украинцев: появилась реакция МИДа

Российские власти внесли Канадскую международную неправительственную организацию "Всемирный конгресс украинцев" (Ukrainian World Congress) в список нежелательных.

Об этом говорится в сообщении на сайте российской Генпрокуратуры.

В российском ведомстве посчитали, что "деятельность данной организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России".

В списке нежелательных организаций "Всемирный конгресс украинцев" стал 17-м. Кроме него в перечне фигурируют такие организации как "Национальный фонд в поддержку демократии", Фонд Открытое общество, Американо-российский фонд по экономическому и правовому развитию, Фонд "Свободная Россия" и другие.

В свою очередь МИД Украины на действия российской стороны выразил решительный протест.

"Такое решение еще раз продемонстрировало неизменность репрессивной политики РФ, направленной на ликвидацию общественных организаций украинского меньшинства на территории РФ", - говорится в сообщении на сайте МИД Украины.

Ведомство также призвало международное сообщество "рассматривать это решение Генеральной прокуратуры РФ как очередное дерзкое нарушений фундаментальных прав человека, в том числе прав украинского меньшинства на территории России, и усилить дипломатическое давление на преступный кремлевский режим".

Как сообщал "Апостроф", ранее в России приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима владельца сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана.