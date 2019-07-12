​Россия внесла в "черный список" знаменитую организацию украинцев: появилась реакция МИДа

Российские власти внесли Канадскую международную неправительственную организацию "Всемирный конгресс украинцев" (Ukrainian World Congress) в список нежелательных.
Об этом говорится в сообщении на сайте российской Генпрокуратуры.
В российском ведомстве посчитали, что "деятельность данной организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России".
В списке нежелательных организаций "Всемирный конгресс украинцев" стал 17-м. Кроме него в перечне фигурируют такие организации как "Национальный фонд в поддержку демократии", Фонд Открытое общество, Американо-российский фонд по экономическому и правовому развитию, Фонд "Свободная Россия" и другие.
В свою очередь МИД Украины на действия российской стороны выразил решительный протест.
"Такое решение еще раз продемонстрировало неизменность репрессивной политики РФ, направленной на ликвидацию общественных организаций украинского меньшинства на территории РФ", - говорится в сообщении на сайте МИД Украины.
Ведомство также призвало международное сообщество "рассматривать это решение Генеральной прокуратуры РФ как очередное дерзкое нарушений фундаментальных прав человека, в том числе прав украинского меньшинства на территории России, и усилить дипломатическое давление на преступный кремлевский режим".
Как сообщал "Апостроф", ранее в России приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима владельца сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана.