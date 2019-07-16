​У Зеленского заявили о срочном созыве Рады по скандальному вопросу

Заместитель главы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка анонсировал созыв внеочередного заседания парламента для принятия антикоррупционных инициатив.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы уже на четверг (18 июля) хотим созвать внеочередное заседание парламента. Мы будем требовать от парламента принять законодательство, которое бы дало возможность для эффективной работы Антикоррупционного суда. Мы будем требовать принять закон о незаконном обогащении", - сказал он, выступая на панельной дискуссии форума "Установление справедливости - повестка дня для будущего парламента" во вторник в Киеве.

Как сообщал "Апостроф", в АИС рассказали о фактах пособничества главы ГБР Трубы рейдерам.