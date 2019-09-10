​Стало известно, сколько "Слуг народа" зарегистрированы в госреестре

В Едином госреестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований зарегистрированы 45 юридических лиц, в названиях которых есть слова "Слуги народа".

Об этом сообщает ZN.UA.

В том числе с таким названием в госреестре значатся: 21 общественная организация, два благотворительных фонда, 13 частных предприятий, 9 обществ с ограниченной ответственностью, а также 5 юридических лиц, в числе которых 4 частных предприятия и общество с ограниченной ответственностью.

Как сообщал "Апостроф", так называемое интервью Владимира Зеленского к 100 дням президентства было снято за деньги студии "Квартал 95".