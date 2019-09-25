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В Украине вводят "турборежим" при назначении на государственные должности

среда, 25 сентября 2019, 17:25
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В Украине приняли новый, упрощенный порядок проведения конкурса на занятие должностей государственной службы.

Об этом в Facebook сообщил народный депутат (фракция Европейская солидарность) Алексей Гончаренко.

Внесли изменения в Порядок проведения конкурса на занятие должностей государственной службы. Теперь конкурс будет проводиться за 7 дней (вместо 15 - турборежим!), факт оспаривания решения конкурсной комиссии в суде не будет останавливать назначение на должность", - написал Гончаренко.

Он уточнил что теперь конкурсная комиссия будет подавать не одну кандидатуру на утверждение, как сейчас, а 5.

"Ну из 5 одного своего провести не проблема. Конкурсы превращаются в фиговый листок", - отметил Гончаренко.

Как сообщал "Апостроф", стали известны суммы, которые зарабатывают советники, которых собирается нанять Кабинет министров.

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