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Переходим на модель единого юридического лица: Верланов назвал топ-приоритет налоговой службы

пятница, 08 ноября 2019, 19:13
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Увеличение поступлений в бюджет происходит не за счет давления на бизнес, а благодаря внедрению новых подходов к администрированию налогов, которые исповедует команда Государственной налоговой службы.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил председатель ГНС Сергей Верланов.

Так, в январе-октябре в общий фонд Госбюджета плательщиками перечислено 489,9 млрд грн налогов и платежей, что на 69,4 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Те меры, которые мы проводим для детенизации экономики, в частности, отслеживание цепей поставок, борьба с конвертационными центр, минимизаторами, "серым" сектором экономики, дают кумулятивный эффект. Мы не только выполняем и перевыполняем план по налогу на прибыль, но также и по важным государствообразующими налогам - с доходов физических лиц и на добавленную стоимость", - рассказал Верланов.

"Эта экосистема, которая есть, она делает бизнес и нашу налоговую базу здоровой, соответственно - шире, больше. Мы не за счет давления, не за счет переплат, а за счет расширения базы, собственно, и перевыполняем задачу по наполнению бюджета", - отметил глава налоговой.

Также, по словам Сергея Верланова, новая налоговая служба не допускает блокировки накладных предприятий реального сектора экономики.

"Мы очень тщательно работаем по критериям и строго относимся к нарушениям в этом вопросе, прилагаем максимум усилий для того, чтобы реальный бизнес чувствовал себя лучше, свободнее и был более конкурентным", - подчеркнул Верланов.

Кроме этого, Сергей Верланов рассказал о радикальной реформе налоговых проверок, продолжается. По его словам, это - "боль предпринимателей", синоним всего плохого, что происходит в налоговой.

"Наша цель - не плодить, а радикально уменьшить количество аудитов, которые ни к чему не приводят, по которым уже существуют решения судов...", - заявил он.

Также Сергей Верланов отметил, что в контексте активного реформирования налоговой переход ГНС в единого юридического лица числится одним из главных приоритетов.

"Переход к единой юридического лица по всей Украине позволит нам оптимизировать и функции, и управленческую сеть. Возможно, мы сместим акценты и освободим людей от функций, которые дублируются в те функции, которые нам надо улучшать, например, в сервисное обслуживание и колл-центр", - отметил глава налоговой.

Напомним, в ГНС заверили, что новейшие программные РРО и их обслуживание для предпринимателей будут бесплатными.

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