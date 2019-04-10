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Журналисты напомнили о коррупционных схемах Коломойского

среда, 10 апреля 2019, 15:59

Журналисты опубликовали очередное расследование, в котором рассказали о коррупционных схемах "наставника" кандидата в президенты Владимира Зеленского – Игоря Коломойского. В частности, в расследовании рассказывается о том, как беглый олигарх выводил деньги из ПриватБанка, МАУ и "Укрнафты".

Об этом сообщает издание Bigus.Info.

"Есть шансы, что "новый Зеленский" – это немного подзабытый "старый Коломойский". Коломойский является героем такого количества уголовных дел, что из них можно сделать целую летопись его бизнес-приключений. При чем как в Украине, так и в офшорах", – рассказали журналисты.

Он напомнил, что при национализации ПриватБанка Коломойский и его бизнес-партнеры вывели из него 150 млрд гривен. Эти деньги, по словам журналиста, выдали в виде кредитов компаниям-однодневкам, близким к Коломойскому.

"Даже если вы лично не были клиентом ПриватбБнка, вас не пронесло. Государство, чтобы его спасти, вынуждено было влить в банк около 116 млрд бюджетных гривен. Согласно следствию, даже в ночь перед самой национализацией, Игорь Валерьевич и его партнеры успели вывести еще 19 млрд гривен", – отметил автор расследования.

Также в Bigus.Info рассказали, что Коломойский "выводил" сотни миллионов гривен через свою компанию МАУ. Эти деньги должны были пойти в бюджет Украины, поскольку являлись государственным сбором за использование воздушного пространства страны.

"Когда вы покупаете билет на самолет, вы оплачиваете так называемый "аэропортовый сбор". Он бывает разный. Например, тот, кто летит за границу платит 2 доллара за каждый билет. В МАУ таким образом насобирали где-то 4 млн долларов и решили в бюджет их не отдавать", – говорится в расследовании.

Также Коломойский до 2015 года владел частью самой большой нефтедобывающей компанией "Укрнафта". Его менеджмент, по словам журналистов, работал не на госбюджет, а на "карман" олигарха.

"Укрнафта" продавала нефть компаниям, близким к Коломойскому, а те за нее часто даже не рассчитывались. Таким образом, Коломойский и компания "нагрели" государство на более чем 18 млрд гривен", – сообщил журналист.

По его словам, руководство в компании сменилось, но государство до сих пор пытается поделить "Укрнафту" с олигархом.

"Прямо сейчас мы наблюдаем очень похожую коммуникацию от другого политика, на букву Зе. Это не все миллиардные истории Коломойского за счет украинского бюджета. Но повспоминали и хватит. Не стоит слишком увлекаться ностальгией. Поскольку очень может быть, что будущее готовит для нас еще более яркие картины и больше возможностей "попить кофе", – подытожил журналист.

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