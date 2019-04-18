Активисты потребовали снять с конкурса на должность главы ГФС Алексея Кавылина: названы причины

Активисты требуют привлечь сотрудника и кандидата на пост главы ГФС Алексея Кавылина к ответственности за участие в финансовых махинациях и сокрытие имущественного состояния в декларации.

Об этом стало известно в ходе пресс-конференции в "Интерфакс-Украина".

"Расследование по махинациям налоговика Кавылина появилось в СМИ более двух месяцев назад. С этого времени ни один из правоохранительных органов не смог должным образом проверить этих фактов. Более того, Кавылин даже после расследования выдвинул свою кандидатуру на пост главы ДФС. Мы требуем от правоохранительных органов тщательного расследования и, в случае подтверждения фактов мошенничества, привлечения чиновника к уголовной ответственности", - заявил председатель ОО "Украинский координационный совет" Андрей Хома.

Речь идет о публикации "Чем зарабатывает на жизнь топ-налоговик Алексей Кавылин". Поводом для расследования стала компания с российской регистрацией «Семейный капитал», функционирующая на неподконтрольной Украине территории АР Крым как финансовая пирамида. Журналисты считают, что, пользуясь серыми зонами трансграничного законодательства, компания отмывает средства на материковой Украине, в частности через ипотечные схемы, оформленные на брата госслужащего Дениса Кавылина.

Активисты также обнародовали факты предоставления чиновником недостоверной информации относительно своего имущественного состояния путем сокрытия состояния Александры Евгеньевны Червоненко – его сожительницы.

"В декларации кандидата на главный пост в ГФС не указаны ни многочисленные объекты недвижимого имущества госпожи Червоненко, ни принадлежащие ей дюжина торговых марок, свидетельства на которые действительны. Мы обратили особое внимание на этот факт НАПК и требуем тщательного расследования", - отметил заместитель председателя ОО "Антикоррупционное бюро в Украине" Игорь Куриленко.

Алексей Кавылин родился в 1984 году в Кемерово, РФ. Во Львовском национальном университете им. Ивана Франка получил степень кандидата политических наук. С 2014 года работал начальником ГУ ГФС Запорожской области, с 2018 года - начальником ГУ ГФС Киевской обл.

Он является соучредителем ОО "Молодежь за веру, за европейскую Украину" и соучредителем ООО "КАД-Медиа", являющегося издателем журнала "АгроПРО". Оба учреждения расположены в одном офисе с украинским подразделением компании "Семейный капитал", говорилось в расследовании.

По данным СМИ, Кавылин контролирует ОО "Институт налоговых реформ", который возглавляет Елена Хотенко - председатель киевского областного совета "Ассоциации налогоплательщиков Украины". До 2017 года она была заместителем Алексея Кавылина в ГФС Запорожской и Киевской обл. Эта общественная организация также была расквартирована по общему с компанией "Семейный капитал" адресу.