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НАБУ рассмотрит материалы по декларациям скандального депутата

четверг, 04 июля 2019, 14:11
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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило декларирование недостоверной информации в декларациях народного депутата Нестора Шуфрича и направило материалы Национальному антикоррупционному бюро.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Отмечается, Шуфрич в декларации за 2015 год не отметил стоимость ряда своих объектов недвижимости: 2-х земельных участков, 2-х жилых домов и 5-ти квартир. Сведения об еще одном участке народного депутата отсутствуют в декларации вообще. Общая сумма установленных недостоверных сведений составляет почти 14,3 млн гривен.

"Решение об утверждении обоснованного заключения по результатам проверки декларации Нестора Шуфрича за 2015 год Национальное агентство приняло на заседании 27 июня и направило его в Национальное антикоррупционное бюро", - говорится в сообщении.

Кроме того, в декларации за 2016 год Шуфрич не внес стоимость 6 квартир, 3 жилых домов и двух земельных участков. В общем, в 2016 году Шуфрич не задекларировал более 14 млн грн.

Как сообщал "Апостроф", скандальный нардеп "забыл" указать в декларации десятки миллионов.

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