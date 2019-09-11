RU  UA

среда, 11 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню
Налоги

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

11 сентября

16:02
Объявлена награда за данные про "ювелирных" налетчиков, грабивших магазины в Киеве: фото и видео
16:01
Сильнейшая сборная мира сенсационно вылетела с ЧМ-2019 по баскетболу
16:00
Настоящие герои: легионеры "Динамо" встретились с освобожденными моряками, фото
15:51
Еле поместились: в сети показали забавное фото депутатов в Раде
15:44
На складах Минобороны в Калиновке снова прогремели взрывы: фото и видео
15:42
Звезда "Игры престолов" появился в эпичном трейлере сериала "Смотри"
15:30
Сущенко рассказал о коварном предательстве кума, работавшего на ФСБ
15:15
Тайная госпитализация легендарного Шумахера: появилась новая информация
15:15
В сети обсуждают младенца на фото 55-летней Оксаны Байрак: говорят, сбылась ее мечта стать матерью
15:09
Украинка вышла в четвертьфинал крупного теннисного турнира в Китае
15:03
В ​Украине ужесточили штрафы для фур: названы суммы
14:58
Актрису "Очень странных дел" подловили на обмане с невидимой косметикой: забавное видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

ГРС направила в Раду и Кабмин предостережения по поводу правок в Налоговый кодекс

среда, 11 сентября 2019, 13:03
переглянути новину українською

Государственная регуляторная служба назвала свыше 10 причин, по которым нельзя принимать изменения в Налоговый кодекс по законопроекту 1210, предостережения были направлены правительству и Верховной Раде.

Об этом сообщает 112-Украина.

"Законопроект № 1210 не сопровождается анализом регуляторного влияния или иным аналитическим документом, который бы содержал расчеты затрат и выгод субъектов ведения хозяйства и государства от введения указанного законопроекта. По обращению предпринимателей в ГРС его предварительно проанализировали и пришли к выводу, что он несет ряд угроз для бизнеса", - сообщается на сайте.

В службе пришли к выводу, что его принятие может привести к увеличению теневого сегмента экономики, повышению спроса на услуги конвертационных центров и усиление коррупционной нагрузки на бизнес. ГРС критикует намерение в 4 раза повысить штрафы для плательщиков налогов за нарушения в сфере администрирования налогов и ввести санкции за другие нарушения. По мнению экспертов, такие действия осложнят взаимодействие предприятий с контролирующими органами и увеличат коррупционные риски. Также вызывает беспокойство намерение авторов законопроекта отменить персональную ответственность должностного или служебного лица контролирующего органа перед государством за неправомерные решения, ведь такая практика уже была в Украине и оказалась неэффективной. Указан еще ряд замечаний относительно системы начисления и погашения долгов, штрафов и пени, регуляции отношений между предпринимателями и контролирующими органами, рентной платы и курсовой разницы.

"Отдельные положения законопроекта № 1210 могут быть использованы как механизм скрытой приватизации целостных имущественных комплексов государственных предприятий, не подлежащих приватизации", - предостерегают в ДРС.

В службе призывают к общественному обсуждению предложенных изменений с привлечением представителей бизнеса, профильных ассоциаций и заинтересованных сторон, чтобы избежать ситуации, когда намерения стабилизировать рынок получат обратные последствия.

Фотовзгляд

Все галереи
Элитный книжный. Какие книги продают в Верховной Раде

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Бюджетные "термиты" под покровительством ГФС

Как глава ГФС зарабатывает на фиктивном НДС

Уплату налогов гражданами необходимо персонализировать

Хитрость правительства с ЕСВ может выйти боком всем украинцам - экономист

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: