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Кабмин "временно" продлил полномочия налоговой милиции: в чем суть

четверг, 26 сентября 2019, 15:18
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Кабинет министров Украины продлил полномочия налоговой милиции Государственной фискальной службы.

Об этом в Facebook сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

"Кабмин по представлению Минфина сегодня временно, до созданию нового Бюро финансовых расследований оставил полномочия налоговой милиции в ГФС", - сообщила Маркарова.

"Почему это правильно? Новое Бюро финансовых расследований после принятия Радой будет создаваться как новый орган и все сотрудники будут набираться на конкурсной основе. Поэтому нет никакого смысла сейчас переводить в рамках реорганизации часть налоговой милиции в новую ГНС без конкурсов, чтобы через 4 месяца опять переводить или увольнять", - сообщила Маркарова.

Она добавила, что налоговая милиция продолжит выполнять свою работу вместе с другими правоохранительными органами и таможней, "которые перед ней стоят и не будут потеряны текущие дела по конвертационным центрам, нелегальным операциям с подакцизными товарами и совместным операциям".

"Поэтому радость некоторых по 4 месячной безнаказанности была несколько преждевременной", - заявила Маркарова.

Как сообщал "Апостроф", Кабинет министров подал в Верховную раду законопроект об отмене моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения.

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