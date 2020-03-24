Несмотря на неблагоприятные факторы: в Госналоговой службе рассказали о росте поступлений от НДС

Несмотря на неблагоприятные внешние факторы, Государственная налоговая служба Украины продолжает повышать эффективность своей работы, в частности в сфере администрирования налога на добавленную стоимость - если сравнить февраль текущего года с февралем 2019, при уменьшении налогооблагаемой базы на почти 30 млрд грн (-4,3%) задекларированные к уплате суммы НДС выросли на 100 млн грн (+0,5%).

Об этом сообщает ГНС.

"Эти средства поступили в бюджет благодаря профессиональной работе нашей команды. Налоговая благодарит всех плательщиков за добровольное декларирование в этих сложных для функционирования бизнеса условиях. Со своей стороны, мы гарантируем продолжение эффективной борьбы с минимизационными схемами по НДС для того, чтобы деньги, которые сейчас так необходимы нашему государству в полном объеме попали в бюджет, а честный бизнес вовремя получил возмещение", - заявил глава налоговой Сергей Верланов.

В налоговой службе отметили, что тенденция роста начислений НДС опережающими темпами по сравнению с темпами роста экономики, сохраняется и сейчас.

"Этих результатов удалось достичь благодаря повышению качества анализа поступлений налога, эффективности администрирования и внедрению новой системы мониторинга соответствия налоговых накладных критериям оценки степени рисков", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, в налоговой подчеркнули, что рост задекларированных сумм НДС произошел несмотря на существенное уменьшение декларирования бюджетоформирующими плательщиками группы НАК "Нафтогаз Украины".

"В марте 2019 (по декларациям февраля) этими предприятиями было задекларировано НДС на общую сумму 4,5 млрд грн, тогда как в марте этого года - только 1,3 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Таким образом, без учета НАК "Нафтогаз Украины", АО "Укргаздобыча", АО "Укртрансгаз", ОАО "Укрнафта" по итогам февраля было задекларировали НДС на 3,3 млрд грн, или на 22,5% больше, чем в феврале прошлого года. Как отмечают в ГНС, при этом, за этот же период объем поставок сократился на 0,7%.

Напомним, в феврале Государственная налоговая служба перевыполнила план по поступлениям по НДС на 45,4%. Как следствие, госбюджет только от этого вида налога получил 10,8 млрд грнпоступлений, что на 3,4 млрд грн больше запланированного.