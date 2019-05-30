​Google запустит бесплатные курсы: названы четыре направления

Компания Google запускает четыре новых образовательных направления на своей платформе Google Digital Workshop,

Об этом сообщает Ain.ua.

Они доступны в 64 странах, в том числе в Украине - на украинском языке. Курсы посвящены развитию карьерных навыков, таких как: коммуникация, мотивация, способность влиять на других и принимать решения в сложных условиях.

Искусство публичных выступлений - там учат продумывать и проводить презентации и выступления таким образом, чтобы захватить внимание слушателей. Как делиться идеями с помощью историй и визуализаций - курс поможет познакомиться с инструментами, помогающими заинтересовать людей своими идеями. Вступление к деловому общению - там учат создавать понятные и структурированные письма, презентации и отчеты. Эффективное налаживание связей - на курсе можно познакомиться с принципами создания сети контактов и создать свой собственный профессиональный бренд.

Каждый курс состоит из четырех-пяти видеоуроков, по 15-35 минут каждый. Google рекомендует проходить их последовательно. Курсы доступны после регистрации на платформе Digital Workshop.

Пользователи, успешно окончившие курсы, получат сертификат от Google Digital Workshop.

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