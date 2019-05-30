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​Google запустит бесплатные курсы: названы четыре направления

четверг, 30 мая 2019, 13:12
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Компания Google запускает четыре новых образовательных направления на своей платформе Google Digital Workshop,

Об этом сообщает Ain.ua.

Они доступны в 64 странах, в том числе в Украине - на украинском языке. Курсы посвящены развитию карьерных навыков, таких как: коммуникация, мотивация, способность влиять на других и принимать решения в сложных условиях.

  1. Искусство публичных выступлений - там учат продумывать и проводить презентации и выступления таким образом, чтобы захватить внимание слушателей.
  2. Как делиться идеями с помощью историй и визуализаций - курс поможет познакомиться с инструментами, помогающими заинтересовать людей своими идеями.
  3. Вступление к деловому общению - там учат создавать понятные и структурированные письма, презентации и отчеты.
  4. Эффективное налаживание связей - на курсе можно познакомиться с принципами создания сети контактов и создать свой собственный профессиональный бренд.

Каждый курс состоит из четырех-пяти видеоуроков, по 15-35 минут каждый. Google рекомендует проходить их последовательно. Курсы доступны после регистрации на платформе Digital Workshop.

Пользователи, успешно окончившие курсы, получат сертификат от Google Digital Workshop.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", популярные смартфоны остались без поддержки Google: что произошло.

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