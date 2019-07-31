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​Ситуация с Керченским мостом: у Зеленского заговорили про изменение законодательства

среда, 31 июля 2019, 11:08
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Власти Украины хотят ужесточить наказание для компаний, который причастны к строительству незаконного Керченского моста в Крым.

Об этом заявил постоянный представитель президента в АР Крым Антон Кориневич, передает "Сегодня".

По его словам, Украина не могла предотвратить строительство моста.

"Мы знаем о том, что в правоохранительных органах, в прокуратуре АРК, открыто уголовное производство в отношении незаконности строительства этого моста, в частности нанесении вреда экологии акватории Черного и Азовского морей. И мы также знаем о привлечении определенных иностранных компаний к строительству этого моста", – сказал Кориневич.

Он также отметил необходимость принятия в Украине законодательства, призванного ввести ответственность за невыполнение санкций, “чтобы западные партнеры понимали, что Украина будет реагировать на такие вещи".

"Думаю, сейчас есть площадка для того, чтобы в целом ситуацию санкций по Крыму изменить и улучшить", – подчеркнул Кориневич.

Как сообщал “Апостроф”, ранее Кориневич заявил, что Украина не собирается возобновлять поставки пресной воды по Северо-Крымскому каналу.

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