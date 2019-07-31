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Украинский лоукостер порадовал новыми рейсами в Европу

среда, 31 июля 2019, 14:49
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Украинский лоукостер SkyUp Airlines сообщил о трех Новые рейсы из регионов Украины в Чехию.

Об этом докладывает официальный сайт перевозчика.

"Итак, начиная с октября харьковчанам и львовянам больше не необходимо будет ехать в Киев, чтобы отправиться в Прагу. Они смогут сесть на самолет в своем городе и через час быть в столице Чехии!", - говорится в сообщении.

Перелет будут осуществляться начиная с октября этого года, а билеты уже доступны для приобретения на официальном сайте авиакомпании.

"Из Киева самолеты СкайАп полетят в Пардубице, откуда авиакомпанией будет осуществляться трансфер из аэропорта в центр Праги. Автобусы отправляются через 30 минут после Прибытие самолета, билет можно будет купить на сайте авиакомпании или в аэропорту Пардубице. Цена билета в одну сторону - € 3, туда и обратно - € 5 ", - уточняют в SkyUp.

Новые направления SkyUp Airlines в Чехию:

  • Львов - Прага с 17 октября два раза в неделю, билеты от € 36 (992 гривен)
  • Харьков - Прага с 17 октября три раза в неделю, билеты от € 54 (1247 гривен)
  • Киев - Пардубице с 22 октября три раза в неделю, билеты от € 45 (+1501 грн)

Как сообщал "Апостроф", в силовые органы Украины подано заявления против украинского лоукостера SkyUp о невыполнении решения Барышевского районного суда, который отозвал ранее лицензию авиакомпании. Подробнее читайте в материале - Война Коломойского за украинское небо: скандальный истец сделала новый шаг против SkyUp.

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