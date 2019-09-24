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​Facebook обезвредил агитсеть, поддерживающую Трампа, которую вели украинцы

вторник, 24 сентября 2019, 19:26
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Социальная сеть Facebook удалила американскую сеть страниц, которую вели из Украины.

Об этом сообщило издание AIN.ua, которое ссылается на ресурс Popular Information.

Охваты сети были больше, чем у ведущих изданий Америки - USA Today и BuzzFeed News.

С начала сентября сообщества сети начали публиковать политический контент - агитацию за нынешнего президента США Дональда Трампа. В основном это были старые мемы, а также распространение дезинформации.

Единственное лицо, которое упомянуло Popular Information в своем тексте - это одессит Андрей Зюзиков. Именно он зарегистрировал сайт, на который ранее ссылалась самая популярная страница проекта - I Love America на 1,1 млн лайков. В Украине он занимается онлайн-продвижением и консультирует по работе с Facebook.

Сначала в Facebook отреагировали на эту сеть спокойно и заявили, что ни одна из страниц не нарушает правил сообщества соцсети.

Сам Зюзиков заявил, что лишь помогал проекту. А выбор политических тем связал со ставкой на вирусный контент. "А почему сейчас он постит про Трампа? Только из-за вирусности", - сказал он. При этом Зюзиков добавил, что теперь над страницами нависла угроза блокировки.

История начала набирать оборота в СМИ. После этого Facebook "передумал" и удалил страницы, в том числе и I Love America. Причина - распространение спама и применение фейковых аккаунтов. Дело сейчас находится на дальнейшем расследовании.

Как сообщал "Апостроф", один пост топ-блогера в украинском сегменте Facebook на политическую тему стоит около 600 долларов.

Об этом рассказал один из популярнейших украинских блогеров Антон Ходза.

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