​Facebook обезвредил агитсеть, поддерживающую Трампа, которую вели украинцы

Социальная сеть Facebook удалила американскую сеть страниц, которую вели из Украины.

Об этом сообщило издание AIN.ua, которое ссылается на ресурс Popular Information.

Охваты сети были больше, чем у ведущих изданий Америки - USA Today и BuzzFeed News.

С начала сентября сообщества сети начали публиковать политический контент - агитацию за нынешнего президента США Дональда Трампа. В основном это были старые мемы, а также распространение дезинформации.

Единственное лицо, которое упомянуло Popular Information в своем тексте - это одессит Андрей Зюзиков. Именно он зарегистрировал сайт, на который ранее ссылалась самая популярная страница проекта - I Love America на 1,1 млн лайков. В Украине он занимается онлайн-продвижением и консультирует по работе с Facebook.

Сначала в Facebook отреагировали на эту сеть спокойно и заявили, что ни одна из страниц не нарушает правил сообщества соцсети.

Сам Зюзиков заявил, что лишь помогал проекту. А выбор политических тем связал со ставкой на вирусный контент. "А почему сейчас он постит про Трампа? Только из-за вирусности", - сказал он. При этом Зюзиков добавил, что теперь над страницами нависла угроза блокировки.

История начала набирать оборота в СМИ. После этого Facebook "передумал" и удалил страницы, в том числе и I Love America. Причина - распространение спама и применение фейковых аккаунтов. Дело сейчас находится на дальнейшем расследовании.

Как сообщал "Апостроф", один пост топ-блогера в украинском сегменте Facebook на политическую тему стоит около 600 долларов.

Об этом рассказал один из популярнейших украинских блогеров Антон Ходза.