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Гороскоп на 10 сентября: Козерогам нужно остановиться, а Рыбам стоит уделить время дому

вторник, 10 сентября 2019, 06:30
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В этот день важно сконцентрироваться на давних планах. Хотите знать, что вас ждет 10 сентября? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нельзя бояться рисковать, кто окажется в ловушке своих идей, а кто сможет завершить старые задачи.

Овен

В это время вам нельзя бояться рисковать. Беритесь за новые задачи и смело шагайте навстречу новым эмоциям. Если хотите сменить имидж, займитесь этим прямо сейчас. И пусть перемены будут максимально неожиданными.

Телец

Вам сейчас лучше сконцентрироваться на своих внутренних переживаниях. Ваше настроение полностью зависит от ситуации на любовном фронте. Если сможете наладить личную жизнь, начнете получать удовольствие и от всего остального.

Близнецы

В это время вы можете оказаться в ловушке собственных идей. Ваши планы начнут вас раздражать, вам захочется срочно все поменять и внести самые внезапные коррективы. Не делайте ничего спонтанного.

Рак

Сколько вам еще нужно знаков, чтобы наконец сделать шаг вперед? Ваши страхи оказывают колоссальное влияние на все сферы вашей жизни. Если вы сейчас не возьмете себя в руки, так и будете оставаться заложником ситуации.

Лев

Не бегите за своей судьбой, она сама вас поймает, когда наступит нужный момент. Все самое прекрасное обычно случается именно тогда, когда мы этого совсем не ожидаем. Просто отпустите ситуацию и понаблюдайте за ней со стороны.

Дева

Вы можете начать чувствовать себя капризным ребенком. Все будет раздражать, вы будете постоянно требовать внимания и понимания. Помните, что окружающие не обязаны выполнять все ваши прихоти.

Весы

Вы можете наконец завершить давние задачи. Это поможет выдохнуть и переосмыслить ситуацию. Не спешите делать резкие выводы в личной жизни. В этой сфере сейчас все может быть совсем не так однозначно.

Скорпион

Совесть не позволит вам совершить серьезную ошибку. Стоит прислушиваться к своему внутреннему голосу, чтобы не оказаться в тупике. Вы - лидер по натуре, но сейчас лучше принять позицию человека из команды.

Стрелец

Оставьте в покое ваше прошлое, оно и так уже принесло вам немало хлопот. Пока вы боитесь посмотреть вперед, будущее никак не может наступить. Помните, что вы прошлый и вы нынешний - это совсем разные люди.

Козерог

Остановитесь на минутку и просто подумайте, ничего ли вы не забыли сегодня сделать? Скорее всего, из-за постоянной спешки из вашего головы вылетело какое-то важное задание. И не забывайте о своей половинке.

Водолей

Не переживайте из-за нового объема дел. Он кажется вам неприятным просто потому, что вы пока к нему не привыкли. Смена задач, на самом деле, только еще больше облегчит вашу работу. Просто к ней нужно приноровиться.

Рыбы

В это время нужно настроиться на домашний уют. Все дела, которые будут касаться семьи, будут завершаться успешно. Уделите время вашим близким, им это очень пригодится. Да и вам самим не помешает.

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Раздел: ЛаймГороскоп
Теги: гороскоп

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