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Тимошенко рассказала о моменте истины в голосовании за земельный мораторий

четверг, 20 декабря 2018, 19:45

Пролонгация моратория на продажу сельскохозяйственной земли стала победой патриотов и показала, кто действительно заботится о национальных интересах Украины, а кто - о собственном обогащении.

Об этом Юлия Тимошенко рассказала журналистам в кулуарах парламента после принятия законопроекта 9355-5, который единодушно поддержала фракция «Батькивщины».

Как отметила лидер партии, непродлении моратория до президентских выборов лишило бы Украину бесценного сокровища - украинской земли.

«Сегодня в нашем зале был момент истины: кто за Украину, а кто готов распродать ее с молотка. Сегодня для парламента, по сути, был тест: сколько в зале есть людей, которые не готовы ни за какие деньги, ни за какие ультиматумы сдать сельскохозяйственную землю», - заявила председатель партии.

Тимошенко также обратила внимание на то, что фракция БПП фактически срывала голосования, а в итоге продление моратория поддержала только треть депутатов БПП.

После президентских выборов, заверила Юлия Тимошенко, новая команда полностью изменит стратегию поведения с сельскохозяйственной землей.

«Мы сможем построить семейные фермы, создадим всю систему содействия развитию малых и средних сельхозпредприятий, построим переработку аграрной продукции, дадим возможность фермерам со временем приобрести эту землю на аукционах, а благодаря долгосрочным льготным кредитам под 3-5% годовых. Мы сделаем все для того, чтобы был введен единый налог на гектар земли», - сказала лидер «Батькивщины».

Кроме того, Тимошенко напомнила, что две такие мощные страны, как Канада и Израиль, почти всю сельскохозяйственную землю имеют в государственной или в коммунальной собственности.

«Это мощные страны, которые имеют землю, но не дают с ней обращаться как угодно. И Украина будет такой. Но для этого надо убрать мафию во власти», - подытожила она.

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