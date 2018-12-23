Скандал вокруг абсурдного генплана в Ирпене: стало известно, кто за этим стоит

Главным лоббистом нового скандального генплана Ирпеня, активисты называют экс-мэра города Владимира Карплюка, который отметился в нескольких скандалах.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

Так, Генпрокуратура открывала против Карплюка несколько уголовных дел, да еще и каких: создание преступной организации, фиктивное предпринимательство в составе преступной организации, подделка документов, служебный подлог. В общем, полный джентельменский набор. В доме Карплюка силовики проводили обыски еще в 2016 году, но сложил чиновник полномочия только в августе 2018 года, да и то по собственному желанию.

"Моя следующая цель - участие в парламентской кампании через выдвижение своей кандидатуры в Верховную Раду", - отметил Карплюк на своей страничке в соцсетях. Мол, будет продвигать интересы Ирпеня на общегосударственном уровне.

Впрочем, от руководства городом Карплюк самоустранился только формально. Чиновник назвался главой инвестиционного совета Ирпеня, и продвигал генплан (как показала история успешно), уже в этой роли.

Но для того, чтобы так откровенно нарушать закон, нужно иметь очень хороший стимул. И, по словам активистов, он у Карплюка есть. Так, 30 ноября экс-мэр засветился на заседании Киевской территориальной организации БПП. Фото Карплюка с этого мероприятия до сих пор есть на сайте областной "Солидарности". К слову, ячейку возглавляет один из ближайших соратников Петра Порошенко - Игорь Кононенко.

"Карплюк хочет идти от 95 округа в парламент. Он же был на конференции БПП, и говорят, что там он получил гарантии: если он показывает хороший результат на президентских выборах для Порошенко, то пройдет в парламент. Поэтому нужны деньги. Есть информация, что все застройщики скинулись и будут финансировать все местные политические процессы, а за это получат удобный генплан", - резюмировал "Апострофу" активист, экс-депутат горсовета Святослав Куценко.

Правда активисты уверяют, что не дадут окончательно протянуть новый генплан Ирпеня и главная борьба еще впереди.

"Уже инициировали ряд судебных процессов - обжалуем общественные слушания. Мне известно о 5 исках в Киевский окружной админсуд. Будут еще. Будет обжаловано голосование депутатов от 19 декабря - ждем официальную копию решения. Будем начинать процедуру отзыва депутатов, которые не выполнили поручение избирателей не голосовать за генплан, которые были им вручены до голосования. В ВР также будем лоббировать законопроект о выборах мэра Ирпеня и досрочное прекращение полномочий, и перевыборы депутатов Ирпенского городского совета", - рассказала местная активистка Михайлина Скорик.

Подробнее о том, как город под Киевом превратили в вотчину титушек и дерибанщиков, читайте в материале "Апострофа": В лучших традициях Януковича: абсурдные схемы и орды титушек под Киевом.