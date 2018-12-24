Потеряли интригу: нардеп охарактеризовал выборы в ОТГ

Президентские выборы потеряли интригу, а последние выборы в ОТГ показали безоговорочное лидерство Юлии Тимошенко.

Об этом пишет в своем блоге на "Украинской правде" народный депутат от "Батькивщины" Игорь Луценко.

"С предстоящих президентских выборов совершенно исчезла любая интрига. Электоральные тенденции никак не меняются, как бы их не пытались менять", - отметил он, демонстрируя предварительные результаты выборов в ОТГ, которые состоялись 23 декабря.

Так, убедительную победу одержала партия "Батькивщина", за представителей которой проголосовали 36 процентов избирателей. На втором месте - с результатом в полтора раза меньше - блок Петра Порошенко.

"Очевидно, что никакие политические технологии, которые сейчас отчаянно использует власть, не проникают глубоко в душу избирателя и не меняют той исторической реальности, которую наблюдаем за последние годы", - считает Игорь Луценко.

По его убеждению, красивыми делами следовало заниматься искренне и вовремя, а не фальшиво и под давлением обстоятельств.

"А главное - нужно прекратить заниматься делами плохими. А с этим никак не получается. Главные столбы нынешней коррупции - при должностях и даже слухи не о том, что при Порошенко будет их ответственность", - добавил нардеп.