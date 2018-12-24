В России опять заговорили об адекватных людях в Киеве

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские власти обеспокоены обстановкой в Украине, где идет подготовка к выборам президента страны.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Министр заявил, что на Украине уровень "насаждаемой сверху русофобии просто зашкаливает и фактически она стала частью государственной политики".

По мнению Лаврова, киевские власти руководствуются собственными амбициями и прямыми указаниями иностранных государств. В результате их действий страдают рядовые украинцы.

Он также отметил, что рано или поздно к власти на Украине придут "адекватные люди, способные к конструктивному диалогу с ответственным восприятием реальности".

Как сообщал "Апостроф", ранее Лавров заявил, что Киев якобы готовит некую "провокацию" на административной границе с оккупированным Крымом.